Главный спектакль – «Выборы-2018»: свердловские театры заставили рекламировать выборы (ФОТО)

Театры, находящиеся в областном подчинении, заставили рекламировать президентские выборы. На сайтах многих культурных учреждений появились огромные баннеры «Выборы-2018», которые ведут на сайт избиркома Свердловской области. В неофициальной беседе театралы рассказывают, что распоряжение поступило «сверху» и его не обсуждают.

Заходя сегодня на сайты театров Свердловской области, вы вряд ли сразу увидите информацию о готовящихся премьерах или сегодняшнем спектакле. На некоторых – все перекрывают баннеры «Выборы-2018». Например, на сайте Музкомедии баннер занимает место, где раньше располагались главные новости и информация о премьерах. На сайте Театра драмы «Выборы-2018» стоят в одном ряду с афишей спектаклей на неделю. А на сайте Уральского театра эстрады баннер про выборы – как назойливый спам – перекрывает доступ к основной информации.

Официально комментировать появление баннеров на сайтах театров никто не спешит. Но в неформальной беседе с корреспондентом «Нового Дня» театралы отметили, что распоряжение поступило «сверху». По словам работников культуры, настойчивые рекомендации разместить информационные баннеры поступили не только в театры но и в другие государственные учреждения: больницы, учебные заведения и так далее. Обсуждать и осуждать это не принято.

«Областные повесили баннеры, городские пока вроде нет, на них не давили. Но все еще может измениться», – рассказали театралы.

Добавим, что театры действительно – не единственные учреждения, на сайте которых рекламируются выборы президента. Баннеры расположены на сайтах почти всех больниц – и муниципальных, и областных. Пациенты сообщают, что стойки информации есть и в самих поликлиниках.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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