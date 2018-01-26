Свердловский избирком выставит на президентские выборы больше КОИБов

В Свердловской области увеличится число КОИБов на мартовских выборах президента РФ. Региональный избирком планирует задействовать 697 комплексов в пяти городах – Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск и Полевской. Об этом сообщил глава комиссии Валерий Чайников на совещании с организаторами выборов. Напомним, что на выборах губернатора избирком обошелся 628 комплексами.

В этом году в Екатеринбурге КОИБами будут оборудованы 497 избирательных участков из 552. Наибольшее количество технических устройств установят в избиркомах Орджоникидзевского района – 97 ящиков. По-прежнему в уральской столице будет организовано видеонаблюдение за ходом голосования в режиме онлайн с 512 участковых комиссий и ТИК. Кроме того, на избирательных участках Свердловской области будет снова использоваться система QR-кодирования итоговых протоколов голосования, впервые опробованная на довыборах в гордуму Екатеринбурга в марте 2017 года.

На выборах президента 18 марта также будут использоваться комплексы для электронного голосования, но в качестве эксперименты. Новую технологию протестируют в 14 регионах России, Свердловская область в их число не вошла.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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