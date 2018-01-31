Начался прием заявлений от избирателей, желающих 18 марта проголосовать не по прописке

С сегодняшнего дня любой избиратель, который в день выборов президента 18 марта будет находиться вне места своей постоянной регистрации, сможет подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском облизбиркоме, с 31 января по 12 марта в регионе такие заявления будут принимать в 80 территориальных избирательных комиссиях и 143 отделах МФЦ, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг. С 25 февраля по 12 марта к работе по приему таких заявлений присоединится 2541 участковая избирательная комиссия.

За четыре дня до голосования – с 13 марта до 14:00 часов 17 марта – вступает в действие уже немного другой порядок оформления заявления. Это будет специальное заявление с защитной маркой, а оформить такой документ можно лишь на избирательном участке, расположенном по месту регистрации избирателя.

Напомним, такой механизм заменил прежние открепительные удостоверения. Впервые он был опробован на региональных выборах 2017 года, в частности, выборах губернатора Свердловской области. По данным областной избирательной комиссии, осенью 2017 года такой возможностью воспользовались 15 785 жителей области.

Екатеринбург, служба информации

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