Подписи свердловчан за Путина могли не дойти до ЦИКа из-за скандала с волонтером

Подписи свердловчан, поддержавших выдвижение в президенты Владимира Путина, могли оказаться невостребованными. Причина – в скандале, который разразился еще до открытия официального предвыборного штаба.

Как стало известно РИА «Новый День» из источников, близких к администрации президента, январский скандал с волонтером Валиуллиным, который оказался ещё и членом избиркома, не прошёл даром. После того, как подписи, собранные в регионе (более 26 тысяч), ушли в центральный штаб, там решили перестраховаться. Напомним, какие именно подписные листы из собранных в регионах передать в ЦИК, решают именно в федеральном штабе. И там, утверждает источник, Свердловскую область сочли «скомпрометированной», несмотря на то, что инцидент с волонтером казался исчерпанным, а официальный областной штаб приступил к работе только через несколько дней после этого. Его сопредседатель Александр Левин сообщил РИА «Новый День», что из Свердловской области в Москву ушло около 26 тысяч подписей, но он не располагает информацией, сколько из них было отобрано для представления в ЦИК.

Источник утверждает: ни одной. «Вся работа по сбору 26 тысяч подписей за кандидата Путина в зачёт не пойдёт. К проверке в ЦИК не попал ни один уральский автограф, чтобы не дать никому даже малейшего повода усомниться в том, что выдвижение Путина прошло самым законным способом. В резиденции до последнего момента надеялись, что в зачет попадёт хотя бы тысяча подписей. Но это не так. Ошибка свердловчан может дорого стоить резиденции, вплоть до выводов по Куйвашеву после мартовских выборов. Ответственный участок работы был провален. Стрелочником по ситуации в резиденции назначен начальник департамента внутренней политики Антон Третьяков, но есть ощущение, что ритуальным уничтожением клерка средней руки все не обойдётся», – считает наш источник в АП.

Политолог Андрей Колядин, в прошлом – заместитель полпреда президента в УрФО, допускает, что такое могло произойти. «Любые скандалы на выборах кладут маленькое пятнышко на процесс, который должен быть абсолютно безупречен. Из некоторого количества маленьких пятнышек может в итоге сложиться большое пятно. Ни у злых оппонентов, ни у «зарубежных партнеров» не должно быть никаких сомнений в том, что выборы прошли чисто. Поэтому я не исключаю, что информация вашего источника верна, хотя не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть», – прокомментировал он.

Впрочем, в отличие от другого собеседника агентства Колядин уверен, что губернатору ничего не грозит. «Никаких последствий для Куйвашева не будет. Вот если бы он сам приставил пистолет к голове этого молодого человека и под страхом смерти заставил его собирать подписи – тогда да, последствия бы были. Но подобные инциденты невозможно ни предугадать, ни предотвратить», – считает эксперт.

Екатеринбург, служба информации

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