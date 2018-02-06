Министр Козлов о внешней политике и «Иннопроме»: «Если начнется война США с КНДР, нам всем точно будет не до выставки»

Министр вншнеэкономических связей Василий Козлов прокомментировал сегодня на пресс-конференции перспективы проведения «Иннопрома»» с корейским партнерством в случае проведения военной операции против Северной Кореи.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», министру был задан вопрос – есть ли альтернатива Южной Корее – официальному партнеру России на промышленной выставке в Екатериннбурге. Дело в том, что у берегов Корейского полуострова находятся авианосные ударные группы ВМФ США и президент Трамп неоднократно заявлял о возможности военной операции против режима Ким Чен Ына. Добавим, что возможностей противостоять удару авиакрыла у устаревшей северокорейской техники нет. Однако, мощная артиллерия армии КНДР вполне достает до Сеула и способна превратить столицу Южной Кореи в груду развалин.

«Если начнется война США с КНДР, нам всем точно будет не до «Иннопрома»», – дипломатично заявил Василий Козлов.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 06.02.18

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