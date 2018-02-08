Чубайс прилетит в Екатеринбург на Иннопром и посмотреть матч полуфинала ЧМ

В этом году в Екатеринбурге в рамках Иннопрома пройдет «битва ученых», приуроченная к ЧМ-218 – Science Slam Football. Это проект Роснано, уже известно, что участие в нем примет председатель правления компании, известный с 90-х политик Анатолий Чубайс.

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» замруководителя дирекции популяризации Роснано Анна Малыгина, Анатолий Чубайс должен прилететь в Екатеринбург 10 июля (открытие промышленной выставки – 9 июля), побывает на площадках Иннопрома, после чего отправится в Ельцин-центр. Там пройдет Science Slam Football – ученые в формате «быстро, интересно и доступно» расскажут о исследованиях в области строительства стадионов, производства покрытий, инвентаря, одежды и обуви, психологии фанатов и другом.

Научный слэм продлится до начала первого полуфинала ЧМ-2018 – он, напомним, пройдет не в Екатеринбурге. В планах Чубайса – посмотреть игру в екатеринбургском баре и после это улететь со Среднего Урала.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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