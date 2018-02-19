Вокруг «Екатеринбург Арены» выставят полсотни круглосуточных постов охраны

ФГУП «Спорт-Ин» ищет охранников для «Екатеринбург Арены». Максимальная стоимость контракта превышает 64,5 млн рублей.

Как уточняется в документах, размещенных на сайте госзакупок, на объекте должно быть установлено 52 круглосуточных поста охраны. Площадь всего спортивного сооружения при этом (по внешним границам объекта) – чуть более 60 кв. метров, вместимость 35 тысяч зрителей. Охранять стадион, где пройдут отборочные матчи ЧМ-2018, необходимо с 9 марта и до конца этого года.

Охранники должны будут защищать объект от проникновения посторонних лиц, осуществлять пропускной режим, следить за тем, чтобы на стадионе никто не пил и не курил, а также «не допускать распространение в любой форме посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на Объекте». Что имеется в виду под последним, более подробно в техзадании не поясняется. Не исключено, что сделать фото на стадионе или рядом с ним станет еще сложнее.

На постах охранников должны быть фонарик, ручной металлодетектор, средства оперативной связи, короткоствольное оружие отечественного производства, видеорегистраторы и трекеры с поддержкой GPS/GSM/GPRS и ГЛОНАСС.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

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