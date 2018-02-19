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Понедельник, 19 февраля 2018, 11:39 мск

Екатеринбург

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Центр выдачи паспортов болельщиков откроется на этой неделе в Екатеринбурге

В торговом центре «Пассаж» 21 февраля откроется центр выдачи паспортов болельщиков. Он будет работать на третьем этаже ТЦ. Касса по продаже непосредственно билетов на матчи ЧМ по футболу заработает только в апреле.

Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, центр выдачи паспортов болельщиков откроется в Екатеринбурге 21 февраля в ТЦ «Пассаж». Он будет работать на третьем этаже, найти центр можно будет по символике. Там болельщики смогут забрать свои паспорта, оформленные на сайте Fan-id.ru. Без паспортов фанаты не смогут попасть на матчи даже при наличии билетов. Также паспорт + билеты дают болельщикам ряд преимуществ: бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами мундиаля и в общественном транспорте в дни игр.

Добавим, что в «Пассаже» запланировано и открытие касс по продаже билетов на матчи ЧМ, которые пройдут в Екатеринбурге. Но касса будут работать с апреля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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