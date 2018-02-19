Жителей Паркового ждет коллапс во дворах – мэрия закрывает парковку возле ЦПКиО на время матчей ЧМ

Во время Чемпионата мира по футболу – 2018 в Екатеринбурге будет работать фан-зона. Она разместится в ЦПКиО. Те болельщики, которые не смогут попасть на Центральный стадион, чтобы наблюдать своими глазами за матчами, смогут принять участие в футбольном празднике в парке. Но это не особенно вдохновляет жителей окрестных домов в микрорайоне Парковом. Во время крупных городских мероприятий их дворы становятся стихийными парковками для приезжающих в ЦПКиО и стихийными же туалетами для посетителей парка. Так, вчера во время Масленицы в парке не только стоянки у ЦПКиО, но и все окрестные дворы были буквально забиты автомобилями. При этом во время ЧМ-2018 парковки у входов в парк закроют для частного транспорта – туда смогут проезжать только спецмашины, так что, вероятно, ситуация во дворах лишь усугубится, повлиять на приезжающих невозможно – разве что устанавливать шлагбаумы, но это уже дело самих жителей домов.

В мэрии «Новому Дню» пояснили, что видят лишь один выход – пропагандировать использование общественного транспорта, чтобы болельщики приезжали к ЦПКиО не на машинах, а пользовались трамваями, велосипедами, шли пешком или дожидались специальных шаттлов, которые будут запущены из аэропорта Кольцово, от Центрального стадиона, из разных районов Екатеринбурга. Те же, кто приедет в Екатеринбург из других городов области или страны, тоже будут просить оставлять машины на стоянке возле выставочника «Екатеринбург-Экспо». Там будет организована перехватывающая парковка, от которой до парка будут запущены бесплатные автобусы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

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