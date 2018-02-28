После скандала с портретом Грудинина в Пышме отменили конкурс рисунков о выборах

В Пышминском городском округе отменен конкурс детских рисунков на тему выборов, объявленный городским управлением образования 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Свердловской области.

В ОПСО сообщили, что считают такое «предвыборное» мероприятие крайне неудачным, так как подобный конкурс не может обойтись без портретов кандидатов, а их изображение школьниками можно трактовать как нарушение закона «Об образовании», который запрещает политическую деятельность в школах.

При этом в ОПСО уверяют, что отмена конкурса никак не связана со скандалом прошлой недели, когда школьницу отругала учительница за изображение одного из кандидатов. Напомним, на прошлой неделе 7-классники одной из школ из Пышмы получили задание нарисовать выборы. Многие ученики нарисовали Владимира Путина, а одна из девочек – Павла Грудинина, что вызвало неудовольствие педагога.

Пышма, служба информации

Пышма. Другие новости 28.02.18

Нацбола, пытавшегося поджечь памятник Ельцину, приговорили к году исправительных работ. / В Свердловской области из-за снегопадов запретили междугородние перевозки детей. / 28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»