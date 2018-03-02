Уральцы о послании Путина, бюджетники о жизни в кредит – итоги недели от NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

На уходящей неделе уральцы вместе со всей страной слушали пугающее послание Путина и делились своим мнением, отмечали День котов, грозили голодовками и молились криптовалюте. Все о главных событиях минувшей пятидневке – в «Итогах недели от NDNews.ru».

Событие недели – послание Путина и реакция на него

Россияне о послании

Послание президента России Владимира Путина, идущего вновь на выборы, стало событием недели не только федерального и мирового масштаба – со вчерашнего дня и в уральской блогосфере не утихают споры на тему: что это было? Напомним, Владимир Путин рассказал о новейших системах стратегического вооружения, которые, по сути, стали ответом на развертывание США систем противоракетной обороны. Кроме того, глава государства подчеркнул, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, будет расцениваться как ядерное нападение, и пообещал «мгновенный ответ».

«Новый День» решил оторваться от интернета и выйти «в люди». На улицах Екатеринбурга мы спросили прохожих – что они думают о послании? Оказалось, что почти каждый случайный человек смотрел послание и сделал свои выводы. Какие – смотрите на видео «Нового Дня».

Заявление недели – бюджетники получают 40-60 тысяч в месяц

Самым громким заявлением недели стало заявление Свердловскстата о средних зарплатах работников бюджетных учреждений в регионе. Оказалось, что официально бюджетники очень даже хорошо живут и, видимо, прибедняются, рассказывая всем о низких заработках. Так, по версии Свердловскстата, школьные педагоги получают в среднем в 33 тысячи 609 рублей, воспитатели в детском саду – 30 тысяч 133 рубля, преподаватели вуза – 66 тысяч 840 рублей. Научный сотрудник, к примеру, академии наук может рассчитывать на 63 тысячи 744 рубля.

Средняя зарплата артиста государственного или муниципального театра – 39 тысяч 222 рубля. Гораздо дешевле «стоит» научный сотрудник, работающий в учреждении культуры: 29 тысяч 169 рублей. Средняя зарплата врача, по официальным данным, в регионе достигла 66 тысяч 918 рублей, младшего медперсонала – 31 тысячи 542 рублей.

У самих бюджетников такие цифры вызывают только печальную усмешку. «Новый День» опросил врачей, учителей, воспитателей и актеров – мало кто из них получает существенно выше 20 тысяч рублей в месяц. Так, половина учителей в глубинке вынуждены жить в кредит – беря на погашение старых долгов новые займы. Врачи со стажем 20 лет получают оклад 14 тысяч. А актеры видят обещанные статистикой зарплаты раз в год – благодаря новогодним утренникам.

Скандал недели: жители Заречного грозят акциями протеста перед выборами

За две недели до выборов президента Урал продолжают сотрясать акции протеста. На этой неделе устроить бессрочную голодовку обещали жители деревень Курманка и Гагарка близ Заречного. Местные власти много лет не реагируют на их просьбу – как-то решить вопрос со складом взрывчатки, который находится в непосредственной близости от жилых домов. Уральцы каждый день рискуют в буквальном смысле подорваться на мине.

На этой неделе сельчане заявили, что объявят голодовку. В ней собирались принять участие 12 человек, начало наметили на 5 марта. Но переговоры с администрацией и представителями ОНФ привели к тому, что пока уральцы решили повременить с крайними мерами. 6 марта пройдет суд по делу о боеприпасах и горадминистрация обещала поддержать позицию жителей «взрывоопасных» домов.

Но, несмотря на будущий суд, жители Заречного пока не отказались от идеи провести одиночные пикеты. Первый пройдет завтра в Екатеринбурге.

Видео недели – бездомные котики в кафе

Котокафе

Самым милым видео на канале «Нового Дня» на этой неделе стало видео в честь Дня котов в России. Мы побывали в новом кото-кафе, в котором обитают бездомные животные. Туда можно прийти не просто пообщаться с котами, но и выбрать себе нового питомца.

Фото недели

Самым неожиданным фото недели смело можно назвать снимок алтаря биткоина. Такой «алтарь» появился в Литературном квартале Екатеринбурга, на улице Пролетарской. На стене изображен знак криптовалюты в обрамлении знаков других валют, а на выступе под ним люди оставляют мелочь в виде подношений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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