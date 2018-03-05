российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 марта 2018, 18:46 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге появилась незаметная навигация к ЧМ по футболу

В Екатеринбурге стали появляться указатели для гостей города, которые приедут на Урал летом на чемпионат мира по футболу. Например, столбик с навигацией появился на пятачке у «Рубина», правда, он так вписан в пространство, что его не сразу заметно между опорами освещения.

Напомним, в Екатеринбурге пройдет четыре матча. 15 июня на Центральном стадионе сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня встретятся команды Франции и Перу, 25 июня пройдет матч между Японией и Сенегалом, 27 июня Мексика поборется со Швецией.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

В ЦПКиО закрыли аттракционы и каток из-за снегопада. / Первым покажут «Сучилища»: свердловские театры уехали на «Золотую маску» в Москву. / Названа точная дата визита в Екатеринбург инспекции «Экспо-2025». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

В Свердловской области объявили об окончании эпидемии ОРВИ, но Екатеринбурга это не касается

В Екатеринбурге открыли Центр выдачи паспортов болельщика

Роспотребнадзор оштрафовал екатеринбургские отели за накрутку цен на время ЧМ

В Екатеринбурге ограничат продажи алкоголя во время матчей ЧМ

Жителей Паркового ждет коллапс во дворах – мэрия закрывает парковку возле ЦПКиО на время матчей ЧМ

Центр выдачи паспортов болельщиков откроется на этой неделе в Екатеринбурге

Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге автомобилистов ждет эвакуация машин (КАРТА)

Вокруг «Екатеринбург Арены» выставят полсотни круглосуточных постов охраны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров