В Екатеринбурге появилась незаметная навигация к ЧМ по футболу

В Екатеринбурге стали появляться указатели для гостей города, которые приедут на Урал летом на чемпионат мира по футболу. Например, столбик с навигацией появился на пятачке у «Рубина», правда, он так вписан в пространство, что его не сразу заметно между опорами освещения.

Напомним, в Екатеринбурге пройдет четыре матча. 15 июня на Центральном стадионе сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня встретятся команды Франции и Перу, 25 июня пройдет матч между Японией и Сенегалом, 27 июня Мексика поборется со Швецией.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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