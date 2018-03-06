Екатеринбургские студенты отметили зарядкой последний отсчет до футбольного чемпионата мира (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня прошла праздничная акция, посвященная отсчету 100 дней до начала Чемпионата мира по футболу в России. На заснеженной Плотинке собрались студенты и школьники, которые приняли участие в массовой зарядке.

Сто дней до ЧМ-2018

Затем перед молодыми людьми выступили послы Екатеринбурга как города-организатора турнира – композитор Александр Пантыкин и уральский гонщик Сергей Карякин. «Дедушка уральского рока» прочитал стихи собственного сочинения о предстоящем ЧМ, а участник ралли «Дакар» рассказал, что благодаря масштабному спортивному событию о Екатеринбурге узнал весь мир.

Организаторы акции также провели спортивную викторину среди молодежи. Победители в качестве призов получили сувениры с символикой Чемпионата мира и атрибуты болельщиков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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