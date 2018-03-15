«Ростелеком» запустил портал видеонаблюдения за выборами президента РФ – пока в закрытом режиме

«Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, на котором можно наблюдать в режиме онлайн за ходом голосования в день выборов президента РФ. Пока сайт доступен только технической службе компании и сотрудникам избиркомов, для жителей России он откроется с 23:00 17 марта по московскому времени. Трансляция и запись с камер видеонаблюдения начнется с момента открытия избирательных участков, то есть с 7 часов утра 18 марта, и продлится до завершения подсчета голосов.

«Для просмотра видео на портале пользователю не потребуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА», – сообщили в «Ростелекоме». В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.

В Свердловской области веб-камеры установлены на 1531 участках и в 80 территориальных комиссиях (там трансляция начнется в 20:00, с момента подсчета голосов). На камеры проголосуют около 80% избирателей в регионе. Наибольшее количество участков с видеонаблюдением находится в Екатеринбурге – 518 УИК, сообщил сегодня на пресс-конференции глава регионального избиркома Валерий Чайников.

Сейчас веб-камеры проходят последние тестирования: проверяется их фокус, угол обзора и качество трансляции. Изображение передается на специальный служебный портал Ростелекома, доступ к которому имеют только сотрудники избирательных комиссий. Но в качестве примера сегодня журналистам показали несколько включений с участков Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска и поселка Шаля.

По словам директора по взаимодействию с корпоративным и государственным сегментом екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Павлова, все камеры оснащены флешнакопителем на 64 Гб, так что в случае прерывания онлайн-трансляции по техническим причинам, информация все равно будет записана и передана в избирком. Для оперативного реагирования на нештатные ситуации компания подготовила несколько аварийных бригад.

Данные с камер наблюдения в течение трех месяцев будут храниться в информационном центре «Ростелекома», затем переданы в ЦИК РФ на год. В открытом доступе записи с камер после 19 марта публиковаться не будут. Но при желании каждый пользователь сможет записать видео на своем устройстве, поскольку трансляция будет для всех открытой, добавил Сергей Павлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.18

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