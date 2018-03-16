Колбаса в доме, маккартисты на ТВ и ликвидация бездомных – обзор агитпродукции кандидатов в президенты (ФОТО)

Наступил последний день агитации за кандидатов в президенты России. По традиции перед днем тишины редакция РИА «Новый День» представляет вниманию читателей обзор агитпродукции.

Сразу отметим, что в этот раз печатная агитация кандидатов в президенты в Екатеринбурге была совсем скудной. На фоне этой скудности вперед вырвался Григорий Явлинский, выпустивший целых две газеты. Первая, со скромным названием «президентская», рассказывает о политической программе лидера «Яблока» и вехах его биографии.

Особая ностальгия сквозит в огромной статье с заголовком «Человек, который мог спасти СССР». Спойлер: не смог спасти, потому что Явлинскому мешали. Горбачев, Ельцин и даже американцы. Теперь Явлинскому мешает Путин. Но лидер «Яблока» не сдается и баллотируется на выборы президента в третий раз.

Вторая газета называется «Моя правда» и написана лично Явлинским, как утверждается на первой полосе. Из нового в ней – рецепты как победить бедность и коррупцию в России, обещания всех благ и злободневная карикатура. Последнюю страницу украшает портрет «яблочника» в стиле поп-арт и пафосная статья о взаимосвязи свободы и «колбасы» в домах граждан.

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак порадовала горожан вполне типичной агитпродукцией.

В «самой смелой газете Екатеринбурга» (это цитата) есть бессрочные новости, занимательная статья о профессиях будущего, рубрика «письма в номер» и кроссворд. Для полного набора недостает только анекдотов. Центральный разворот отдан под биографию политессы: чуть более о «трудном» детстве дочери мэра Санкт-Петербурга, чуть менее о профессиональном пути журналиста. Из газеты, кстати, можно узнать, что в скандальном телешоу «Блондинка в шоколаде» Ксения Собчак на самом деле не играла саму себя, а разоблачала пороки «сладкой жизни» олигархов. Про «Дом-2» почему-то ни слова. Зато сейчас «кандидат против всех» разъезжает по регионам и наводит ужас на местных чиновников. Заканчивается агитка лаконичным призывом идти голосовать, причем от имени тележурналиста Владимира Познера.

Свердловское отделение КПРФ порадовало электорат спецвыпуском газеты «Свердловская правда», полностью посвященным Павлу Грудинину.

Каждая из четырех полос имеет строгое утилитарное назначение. На первой – портрет кандидата крупным планом, краткая биография и обращение к избирателям. В нем кандидат настойчиво борется за явку, повторяя один из главных посылов своей кампании: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы».

И уже в следующей строке кандидат от КПРФ делает заявление, которое наверняка озадачит ядерный электорат партии из числа старшего поколения: «В случае победы я не обещаю вам возврата в СССР – точка невозврата пройдена». Зато кандидат обещает сразу же начать восстановление страны. Как именно – рассказывается на программной второй полосе. Это, в первую очередь, национализация стратегических отраслей экономики и возвращение на родину триллионов рублей, хранящихся в западных банках. Отдельная особенность газеты Павла Грудинина – третья полоса: она целиком посвящена опровержению нехороших материалов, выходивших про кандидата в прессе, главным образом – по центральному телевидению. Штаб гневно клеймит «маккартистов с Первого канала», не задумываясь о том, многим ли читателям известно это слово.

Четвертая полоса посвящена подробному описанию визита Павла Грудинина в Екатеринбург, а также содержит рекомендации, как избиратель может ему (кандидату) помочь. В последние дни перед выборами появился другой вид печатной агитации: красочный буклет на глянцевой бумаге «Как живет совхоз имени Ленина».

Если газеты трех вышеупомянутых кандидатов «пришли» к корреспондентам РИА «Новый День» сами – через почтовые ящики или распространителей – то остальные пришлось искать. В случае с кандидатом от Партии роста Борисом Титовым было достаточно одного звонка в штаб, и через пять минут электронные фотокопии АПМ были в нашем почтовом ящике.

Формат агиток бизнес-омбудсмена сильно отличается от прессы конкурентов. Вместо газет на плохой бумаге и огромными текстовыми «кирпичами» мелкого шрифта штаб Титова выпустил небольшие буклеты на бумаге хорошего качества. Программные тезисы – исключительно на экономическую тему – изложены предельно кратко. Никакой лирики вроде осмысления истории родной страны или рассказов о детстве и юности кандидата нет – чисто деловой подход.

Отдельным квестом стал поиск предвыборной газеты кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского.

Один из членов партии сообщил, что было изготовлено более миллиона экземпляров, и выразил удивление, что ни один из них не попался на глаза редакции. За материалами было предложено зайти в штаб. К сожалению, сделать это вчера вечером не удалось – в 18:00 там закончился рабочий день, пришлось ждать следующего дня.

Газета «ЛДПР в Свердловской области», как и многие другие АПМ, состоит из четырех полос. Первые две написаны от имени самого Владимира Жириновского и изобилуют пафосными выражениями в духе: «Народ России! Что выберет ваше гордое сердце – трепыхание слабеньких крылышек воробья или взмах могучего орлиного крыла?». К сожалению, из-за обилия букв в лиде на первой полосе не хватило мест для пробелов между словами, из-за чего многие из них слились. Верхний колонтитул на 2-4 полосах содержит несколько двусмысленную фразу: «Ни одного безработного, бездомного, голодного!». Действовать Владимир Вольфович предлагает «решительно и быстро», а главной гарантией называет свою жизнь. Третья и четвертые полосы посвящены деятельности уральских депутатов Госдумы, заксобрания и местных дум.

Штаб кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина никаких газет не выпускал, о чем РИА «Новый День» сообщил пресс-секретарь штаба Евгений Енин. Интересно, что в пресс-службе свердловского отделения «Единой России» на этот же вопрос ответить затруднились.

Доверенное лицо кандидата Сергея Бабурина Иван Волков не смог сходу сообщить «Новому Дню», выпускалась ли кандидатом какая-либо предвыборная пресса, но обещал это уточнить лично у кандидата.

С предвыборным штабом Максима «Товарища» Сурайкина за все время кампании ни разу не удалось связаться ни корреспондентам РИА «Новый День», ни нашим коллегам из других изданий.

Бонус-трек: комсомольцы vs соколы Жириновского

Уже в последнюю неделю гонки штабы двух парламентских кандидатов, видимо, решили, что недостаточно плотно поработали с молодежным электоратом. Поэтому 12 марта депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин, а 13 марта – депутат заксо от КПРФ Александр Ивачев выложили на своих страницах в фейсбуке очень похожие видео с комментарием вроде «творчество наших молодых активистов».

Молодые коммунисты за Грудинина

В видеороликах парни в белых футболках с портретом Жириновского и парни в красных футболках с портретом Че Гевары читают рэп в поддержку своих кандидатов. Обозреватель РИА «Новый День» не может считать себя экспертом по этому музыкальному направлению, поэтому предлагает оценить творчество юных партийцев своим зрителям и читателям.

Молодые либерал-демократы за Жириновского

Напомним, что ранее редакция выпустила обзор официальных агитационных видеороликов кандидатов в президенты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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