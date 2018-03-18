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Воскресенье, 18 марта 2018, 10:49 мск

Екатеринбург

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К 10 часам утра в Свердловской области проголосовало чуть более 10 % избирателей

Появились первые данные о явке в Свердловской области. К 10 часам утра проголосовало 10,16 % избирателей.

Данные о явке только что опубликовали на сайте избиркома РФ. Свердловский избирком, который будет информировать о явке по муниципалитетам, пока подробную информацию не выложил.

В целом по России рекордсменами по утренней явке стали Республика Тыва и Чукотка – по 26,87 % и 28,06 %. Но в большинстве регионов (где уже более 10 утра) явка не дотянула и до 10 процентов – в Хакасии, Красноярском крае, Приморье, Иркутской, Омской, Новосибирской областях.

В соседней Челябинской области проголосовали 9,98 %, в Курганской – 9,33 %. Выше явка в регионах «тюменской матрешки»: 18,88% в Тюменской области, 17,8 % в ХМАО, 24,15 % в ЯНАО.

Екатеринбург, служба информации

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