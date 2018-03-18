Избирком начал корректировать информацию о явке: данные по Свердловской области были завышены

Избирком РФ начал корректировать данные о явке. В 10:20 на сайте избиркома сообщалось, что в Свердловской области проголосовали 10,16 % избирателей. К 11:15 данные изменились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к этому моменту на сайте избиркома РФ указано, что проголосовали 8,59 % избирателей. То есть практически на полтора процента ниже, чем было первоначально.

В пресс-службе избиркома Свердловской области отметили, что, по их данным, явка в регионе более 8 % и эта цифра не менялась, с чем связан пересчет в избиркоме РФ, на региональном уровне подсказать не могут.

В соседних регионах корректировка куда существеннее. К примеру, в ХМАО процент явки рухнул с 17,8 до 13,87 %.

Добавим, избирком Свердловской области показывает явку в 8,63 %, однако нет данных из двух районов Екатеринбурга, Верхнепышминского городского округа, Волчанска, Ирбита и еще ряда территорий. Самые активные избиратели Свердловской области по состоянию на 10 утра проживают в Гаринском и Таборинском районах. Там проголосовало более 20 % избирателей.

Данные о явке по муниципалитетам опубликовал избирком Свердловской области. Самый низкий процент явки в Екатеринбурге: в Верх-Исетском районе 4,07 %, в Чкаловском районе 4,31%, в Железнодорожном 6,06%, Кировском 5,09 %, Орджоникидзевском 6,39%. В Каменске-Уральском проголосовали 6,73 %, в Алапаевском городском округе 7,57 %, не превышает 9 % явка в Березовском, Верхнетуринском городском округе, Заречном, Кушве, Невьянске, Дзержинском и Ленинском районах Нижнего Тагила, Реже, Среднеуральске.

Добавлено: после того, как на сайте Свердловского избиркома появилась информация обо всех территориях, явка составила 8,59 %.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

К 10 часам утра в Свердловской области проголосовало чуть более 10 % избирателей. / Выборы в Свердловской области начались без нарушений, но с мини-очередями (ФОТО). / В Свердловской области открылись избирательные участки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»