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Воскресенье, 18 марта 2018, 12:11 мск

Екатеринбург

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К полудню в Свердловской области проголосовали 25,96% избирателей

К полудню, по данным ЦИК, в Свердловской области явка составила 25,96%. По данным, опубликованным на сайте избиркома РФ, в среднем на 12 часов в регионах проголосовало от 25 до 40% избирателей.

Свердловский избирком пока только публикует данные по муниципалитетам. В Гаринском районе проголосовали уже 44,41% избирателей, в Карпинске – 36,24%. В остальных районах (данные по которым опубликованы к 13:20) явка составляет от 25 до 35%.

По инофрмации горизбиркома, в Екатеринбурге к полудню проголосовали 19,26% (в 2012 году показатель составлял 13,7%).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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