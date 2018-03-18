К полудню в Свердловской области проголосовали 25,96% избирателей

К полудню, по данным ЦИК, в Свердловской области явка составила 25,96%. По данным, опубликованным на сайте избиркома РФ, в среднем на 12 часов в регионах проголосовало от 25 до 40% избирателей.

Свердловский избирком пока только публикует данные по муниципалитетам. В Гаринском районе проголосовали уже 44,41% избирателей, в Карпинске – 36,24%. В остальных районах (данные по которым опубликованы к 13:20) явка составляет от 25 до 35%.

По инофрмации горизбиркома, в Екатеринбурге к полудню проголосовали 19,26% (в 2012 году показатель составлял 13,7%).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

Избиратели жалуются на их отсутствие в списках и спрашивают, где проголосовать: на горячую линию позвонил 51 человек. / В Екатеринбурге уже проголосовал губернатор, митрополит и многие ВИПы (ФОТО). / Избирком начал корректировать информацию о явке: данные по Свердловской области были завышены. Читать дальше

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