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Воскресенье, 18 марта 2018, 14:34 мск

Екатеринбург

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Явка в Свердловской области преодолела 40%-й барьер

По состоянию на 15:00 явка избирателей на выборах президента России в Свердловской области составила 40,26%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем по России явка на этот час – 47,96%. Это связано с тем, что в регионах Дальнего Востока избирательные участки уже закрылись.

ЦИК РФ говорит об активности избирателей. «Люди активно идут и голосуют. Явка на сегодняшнюю минуту на 28% выше, чем была в 2012 году в Уральском федеральном округе, в Сибирском федеральном округе, в Дальневосточном федеральном округе», – заявил РИА «Новости» зампред ЦИКа Николай Булаев.

Напомним, ранее СМИ заметили, что избирком РФ начал корректировать данные о явке. В 10:20 на сайте избиркома сообщалось, что в Свердловской области проголосовали 10,16 % избирателей. К 11:15 данные изменились – до 8,59 % избирателей. С чем связан пересчет в избиркоме РФ, на региональном уровне не пояснили.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

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