Куйвашев рассказал про церемонию открытия «Екатеринбург Арены»

В Екатеринбурге уже в апреле пройдут тестовые матчи перед Чемпионатом мира по футболу – 2018. ФК «Урал» сыграет с «Рубином», «Спартаком» и «Амкаром» 1 апреля, 15 апреля и 6 мая соответственно.

Однако торжественная церемония открытия пройдет не во время первого из трех тестовых матчей, а во время второго. Об этом сегодня заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он аттестовал церемонию как «небольшое торжественное мероприятие», однако раскрывать подробностей не стал. «Сохраню это в тайне», – сказал он.

Он поделился и впечатлениями от временных трибун, которые вызывают много споров в среде болельщиков. Глава региона забрался на последний ряд и оценил обзор. «Хорошо видно! Надеюсь, в июне, во время ЧМ, снега будет немного поменьше», – пошутил губернатор.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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