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Среда, 21 марта 2018, 14:52 мск

Екатеринбург

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К ЧМ-2018 волонтерам объяснили, как общаться с неграми и азиатами (ФОТО, ВИДЕО)

Дискриминация по национальному, расовому или другому признаку для болельщиков может обернуться штрафами и аннулированием паспорта болельщика. Сегодня, в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, волонтерам ЧМ-2018 в Екатеринбурге рассказали, что значит быть толерантным и как правильно общаться с зарубежными гостями, чтобы никого не обидеть.

За расовую дискриминацию будут строго наказывать

«Если среди болельщиков, судей или игроков был замечен случай дискриминации, то за это очень жестко наказывают. Болельщиков как минимум лишат паспорта болельщика и еще могут наложить штраф, потому что когда вы приобретаете паспорт болельщика, вы соглашаетесь с правилами FIFA. Как правило, та страна, которую этот болельщик представляет, тоже штрафуется», – рассказал волонтерам сегодня на уроке толерантности руководитель аттестационно-образовательной программы волонтерского центра в Екатеринбурге Александр Щапов.

Игрока-расиста FIFA могут дисквалифицировать, в том числе и пожизненно, штраф получит и он, и его страна. Аналогично для судей – их лишают полномочий и накладывают штраф. И FIFA за соблюдением правил толерантности очень следит. «На любом паспорте болельщика, на любой аккредитации, которую вы получите, будет стоять хэштег #noracism», – добавил эксперт.

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» Щапов рассказал, что будут и другие уроки для волонтеров, но от вопроса, будут ли россиян учить толерантности к сексуальным меньшинствам, он уклонился.

Для закрепления материала волонтерам предложили нарисовать какой-либо пункт правил FIFA о запрете дискриминации. Как молодые люди на рисунках отселяли японцев в палатки, а французов в гостиницу, смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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