«Я инспектор пожарной охраны, продавец детских жизней за взятки…» – о трагедии в Кемерове начали писать стихи

Халатность и разгильдяйство назвал в качестве основных причин трагедии в Кемерове президент Владимир Путин. С утра вторника он находится на месте трагедии и проводит совещание, встречи с пострадавшими и родственниками погибших.
«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства… Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут», – отметил Путин, комментируя страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унесший жизни более шести десятков человек, в том числе детей.
Примечательно, что общество целиком и полностью разделяет мнение президента о причинах страшного пожара. Так в социальных сетях уже распространяется стихотворение «Ну и что, что сгорели люди» за авторством Максима Одиссейко (оригинал взят здесь):
Я инспектор пожарной охраны,
Продавец детских жизней за взятки,
Мне начальство по мзде ставит планы,
А проценты со взяток так сладки…
Ну и что, что сгорели люди?
Ведь страна себе может позволить
Загубить пару сотен судеб,
А меня могут шефы уволить!
А мне надо платить кредиты,
Избегать долгового плена,
Как не брать-то?! Ты шутишь? Иди ты!
Так устроена наша система!
Скажу больше: Брать точно надо!
Если я отпущу «клиента»,
То там будут стоять базы НАТО,
Силы вражеского контингента!
А врагов, чтобы им стало пусто,
Победим мощью наших традиций!
Так что, люди, несите «капусту»,
Для пожарных, врачей и полиций.
И ведь я не при чем. Понимаешь:
Повелось это с древней Руси!
Если должность у нас занимаешь –
То бери!! И наверх заноси…
Кемерово, Елена Васильева
Кемерово. Другие новости 27.03.18
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