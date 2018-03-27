«Я инспектор пожарной охраны, продавец детских жизней за взятки…» – о трагедии в Кемерове начали писать стихи

Халатность и разгильдяйство назвал в качестве основных причин трагедии в Кемерове президент Владимир Путин. С утра вторника он находится на месте трагедии и проводит совещание, встречи с пострадавшими и родственниками погибших.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства… Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут», – отметил Путин, комментируя страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унесший жизни более шести десятков человек, в том числе детей.

Примечательно, что общество целиком и полностью разделяет мнение президента о причинах страшного пожара. Так в социальных сетях уже распространяется стихотворение «Ну и что, что сгорели люди» за авторством Максима Одиссейко (оригинал взят здесь):

Я инспектор пожарной охраны,

Продавец детских жизней за взятки,

Мне начальство по мзде ставит планы,

А проценты со взяток так сладки…

Ну и что, что сгорели люди?

Ведь страна себе может позволить

Загубить пару сотен судеб,

А меня могут шефы уволить!

А мне надо платить кредиты,

Избегать долгового плена,

Как не брать-то?! Ты шутишь? Иди ты!

Так устроена наша система!

Скажу больше: Брать точно надо!

Если я отпущу «клиента»,

То там будут стоять базы НАТО,

Силы вражеского контингента!

А врагов, чтобы им стало пусто,

Победим мощью наших традиций!

Так что, люди, несите «капусту»,

Для пожарных, врачей и полиций.

И ведь я не при чем. Понимаешь:

Повелось это с древней Руси!

Если должность у нас занимаешь –

То бери!! И наверх заноси…

Кемерово, Елена Васильева

Кемерово. Другие новости 27.03.18

В свердловских городах жители объявляют стихийный траур по погибшим на пожаре в Кемерове. / В Екатеринбурге закрывают для парковки еще две улицы. / Снег еще не растаял, а мэрам уже велено приступить к весенним субботникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»