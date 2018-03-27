К футбольному чемпионату мира в Екатеринбурге подключат 1600 камер видеонаблюдения

В ближайшие два месяца в Екатеринбурге почти в три раза увеличится количество видеокамер в общественных местах. Об этом говорилось на заседании совета общественной безопасности в администрации города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день в городской системе «Безопасный город» работает 540 камер видеонаблюдения. При этом идет подключение новых камер в местах массового пребывания людей. Устанавливаются устройства в торговых центрах, гостиницах, больницах, на транспортных объектах и в ряде предприятий и учреждений. Только в апреле-мае будет подключено 46 объектов. В их число входит территория Центрального стадиона, тренировочных площадок и фан-зоны в ЦПКиО. К первой декаде мая в единую систему будет поступать изображение с более чем 1 тысячи 600 видеокамер.

Добавим, что только в парке Маяковского, где летом пройдет фестиваль болельщиков ФИФА, за порядком следит около ста камер наружного наблюдения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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