Итоги недели – все самое интересное по версии РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги уходящей недели. Политическая повестка затихла, но продолжились «силовые» отставки. Об этом и многом другом – в еженедельном обзоре агентства.

Событие недели

В конце прошлой недели в отставку ушел глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин, а на этой – вслед за ним – отправился и начальник ГИБДД региона Юрий Демин. Увольнению главного свердловского гаишника предшествовал скандал. Его подчиненный, замглавы управления Александр Юнусов некоторое время назад был пойман пьяным за рулем. Он устроил ДТП, после чего была назначена внутренняя проверка. По итогам ее Юнусова уволили. А затем лишился должности и Юрий Демин, до последнего находившийся в отпуске. По слухам, поводом для его отставки могло стать неудовольствие работой свердловских гаишников, которое выразил Владимир Путин во время последнего визита в Екатеринбург. Якобы он встал в пробку на улице Белинского, от того и случилось кадровое решение.

Заявление недели

Близится Чемпионат мира по футболу-2018. Болельщиков из разных стран ждут и в Екатеринбурге. В том числе – из США. При этом предполагается, что среди них будут не только футбольные фанаты, но и шпионы. Об этом особо предупредили представителей уральского ОПК.

«К сведению, сегодня уже продано 16 400 билетов, они куплены американцами. Вы прекрасно понимаете, что среди них будет большая группа лиц, имеющая отношение к различным видам разведок. Вне всякого сомнения», – заявил в среду исполнительный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Кукарских.

Тема недели

Как ни странно, темой недели стало ее отсутствие. Вернее, полная тишина в политической повестке Урала. Вероятно, отчасти это связано с тем, что все ждут инаугурации президента. Правда, церемония состоится только в мае, 7 числа. Политологи, опрошенные корреспондентом «Нового Дня», считают, что резких перемен или заявлений ждать точно не стоит, хотя возможная смена правительства и ротация в администрации президента, которые неминуемо затронут и регионы, – пока что продолжают будоражить умы. Например, ходят слухи о смене губернатора Свердловской области – место Евгения Куйвашева (которому прочат уход в правительство, в случае назначения премьером Сергея Собянина) может занять Аркадий Дворкович, который сейчас курирует подготовку к Экспо-2025.

Есть информация и о возможной смене полпреда в УрФО – Игорь Холманских может также стать членом правительства РФ, а среди потенциальных преемников называется глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, депутат Госдумы Владимир Гутенев и вице-премьер по оборонке Дмитрий Рогозин.

При всем этом в Свердловской области сохраняется риск всплеска протестной активности. Если верить докладу холдинга «Минченко consulting», спусковыми крючками могут стать проблемы экологии, обманутых дольщиков и вкладчиков, а также ЧС и техногенные катастрофы. И первого, и второго, и третьего на Среднем Урале – хоть отбавляй. Подробный анализ – в специальном материале агентства.

Тайна недели

За неделю до матча «Урал»–«Спартак», который пройдет на обновленной «Екатеринбург Арене», стадион решили освятить. Причем проходила церемония в условиях строгой секретности. Но фото все же просочились в Сеть. Оказалось, что освящал футбольное поле и трибуны сам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, правда, в его пресс-службе категорически опровергли это, но подтвердили в пресс-службе спортобъекта. Впрочем, и там брякнули несуразное – «Это сугубо личные дела стадиона». Какие могут быть личные дела у арены, которую реконструировали за бюджетные миллиарды, осталось тайной недели.

Фото недели

Снег продолжает таять, обнажая щербатые дороги. Правительство Свердловской области пообещало проапгрейдить мобильное приложение, в котором можно пожаловаться на яму или выбоину, чтобы чиновники скорее могли отреагировать на дорожную неприятность и исправить ее. Протестировавшие приложение журналисты пришли к следующим выводам – материала для жалоб полно, приложение не без огрех, но работает, результатов – ждем.

Видео недели

На этой неделе в Чебаркуле прошли соревнования ЦВО по танковому биатлону. Впервые в истории в играх участвовали по два экипажа сразу, а не друг за другом, как прежде. Так что соревновательный элемент усилился, а наблюдать за тем, как танкисты преодолевали препятствия, было еще интереснее. Самые яркие кадры с состязаний смотрите на видео РИА «Новый День».

Танковый биатлон

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.18

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