Мины замедленного действия: как Свердловская область подорвет рейтинг Путина

Свердловская область, жители которой всегда отличались своей требовательностью к региональным и местным властям, рискует снова полыхнуть серией локальных протестов. Для этого у уральцев есть все основания: в регионе присутствуют практически все факторы риска, которые обозначили в своем сегодняшнем докладе эксперты холдинга «Минченко консалтинг», и не только.

Как уже сообщал РИА «Новый День», эксперты назвали главными рисками протестной активности в России в ближайшие два года экологию, проблемы обманутых дольщиков и вкладчиков, а также чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы.

В Свердловской области действительно хватает примеров, когда чиновники не в состоянии справиться ни с экологическими бедствиями, ни с последствиями чрезвычайных ситуаций. Достаточно вспомнить ситуацию с питьевой водой в Нижнем Тагиле, которую не могут разрешить уже несколько лет. Местный Черноисточинский пруд поражен сине-зелеными водорослями, которые бурно расплодились, вызывая отравление воды токсинами, вредными для человека, а также мор рыбы. По этой проблеме собирались целые комиссии, разрабатывались планы мероприятий и предлагались разные способы решения проблемы. В декабре мэр Нижнего Тагила Сергей Носов задавался вопросом, кто разрешил построить на берегу пруда «бани и конюшни», а на днях управление генпрокуратуры по УрФО установило, что в водоохранной зоне Черноисточинского водохранилища, оказывается, без разрешения возведены целых 259 сооружений. Другая острая экологическая проблема региона – загрязнение северных рек в Ивдельском городском округе. В прошлом году было установлено, что вода в Тальтии и Черной имеет «нехарактерный, зелено-голубой цвет». Было зафиксировано превышение показателей по цинку и марганцу в десятки раз, а по меди и алюминию – в сотни раз. Вопрос пока не решен.

Ситуация в Красноуральске тоже не сходит с первых полос. Там на территории заброшенного химзавода были разбросаны тонны опасных веществ – тротила, кислот, щелока. Территория при этом особо не охранялась – как убедились корреспонденты «Нового Дня», попасть к залежам взрывчатки мог любой, что и приводило к пожарам на территории КХЗ и даже вооруженным стычкам. Несмотря на все это, наказание, назначенное судом хозяйке завода Ларисе Губайдулиной, – лишь штраф в размере 70 тысяч рублей. Не меньше чем экология жителей Свердловской области волнует состояние коммунальной инфраструктуры: каждую зиму то в одном, то в другом муниципалитете объявляют ЧС из-за внезапной неготовности сетей. Этой зимой наиболее тяжелая ситуация сложилась в Каменском районе, где то и дело отключалось отопление. В некоторых селах доходило до того, что люди заводили припаркованные у дома автомобили и выносили туда маленьких детей греться.

Другая проблема – канализационные стоки. Фекалии в селе Новоисетском часто выходят на поверхность из-за аварий на сетях и стекают в реку Исеть. Глава района Сергей Белоусов на обращения граждан не реагирует, поэтому они инициировали процедуру отрешения его от власти. На этой неделе они подали заявку в избирком. Если группу зарегистрируют, они начнут собирать подписи за отставку главы. «Мы сознательно пошли законным путем, дороги не перекрываем. Однако уже ощутили ответку – нам начали звонить и запугивать. Но мы не отступим», – рассказал один из инициаторов Сергей Барсуков.

Уже несколько лет тяжелая ситуация складывается в Белоярском округе. Полный развал коммунальной сферы начался еще при бывшем главе Павле Юдине, а его зам Сергей Прохоренко был приговорен к 9 годам за взятку. Однако потом приговор отменили, а Юдин получил теплое место в областном минбезе. При новом главе Андрее Горбове лучше не стало: недавно выяснилось, что на коммунальных объектах, которые по актам были отремонтированы еще в прошлом году, «следов от выполнения работ не было установлено». Прямо сейчас в одном из поселков района – Студенческом – несколько домов уже больше месяца страдают от отсутствия холодной воды. «Как после такого можно доверять главе Белоярского района! Он действительно подрывает доверие населения в региональную и федеральную власть», – прокомментировал депутат местной думы Иван Десятков.

После трагедии в Кемерове по всей стране начались проверки пожарной безопасности, и тут регион тоже оказался не на высоте. Согласно докладу центра «Антистихия» МЧС России, Свердловская область вошла в список регионов с высоким риском возникновения пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов. Не лучше обстоит дело с ТЦ и БЦ: в Екатеринбурге более 40 ТЦ, и практически во всех кинотеатры и детские зоны располагаются на верхних этажах. По итогам проверок пожарной безопасности по всей России уже есть список из 10-15 торгово-развлекательных центров, которые будут закрыты. В Екатеринбурге эта участь может ожидать три ТРЦ – надзорное ведомство примет решение на следующей неделе. Еще один бич области – обрушение потолков во время капремонтов. Только в этом году жители Свердловской области уже дважды пожаловались на обвалившиеся потолки, рухнувшие в ходе капремонта. В Екатеринбурге пострадали два человека, в Первоуральске, к счастью, обошлось без жертв. Есть и свой печальный рекорд. Более 20 лет назад в поселке Вересовка взрывом газа был разрушен весь первый подъезд пятиэтажки на Заводской, 14. Здесь по-прежнему не начато строительство нового здания, куда уже третье десятилетие обещают переселить жильцов аварийной хрущевки. Власти затянули вопрос и намеревались демонтировать разрушенные конструкции без отселения людей, что поставило бы под угрозу жизнь и здоровье жителей дома.

По-прежнему тяжелой остается ситуация с обманутыми дольщиками. Их протестные акции проходят практически каждый месяц, и это свидетельствует о том, что проблема далека от решения. Например, незадолго до президентских выборов на митинг, несмотря на холод, приехали люди из области – жертвы застройщика СРСУ-2. В акции приняли участие обманутые дольщики ЖК «Щербакова, 20», «Кольцовский дворик», а также люди, вложившие деньги в проект 9-этажного дома скандально известного застройщика-банкрота Воробьева на улице Стачек. Некоторые пришли с детьми. Участники – а всего собралось около пятидесяти человек – требовали от властей помощи в достройке своего жилья.

Таких примеров можно привести еще много, но все они сводятся к одному: проблемы не решаются, пока за них не берется лично Путин (как в случае с тагильскими рабочими, которым «борзые» директора не платили зарплату). А значит, эксперты «Минченко консалтинг» правы, говоря, что в какой-то момент рост числа локальных протестных акций может стать критичным для федеральной власти. И что глава государства не в состоянии «затыкать» все возникающие проблемы, а снижение уровня доверия населения к муниципальным и региональным чиновникам будет стратегически ослаблять, в конечном итоге, именно Путина. При таком положении дел коррекция рейтинга одобрения президента неизбежна.

Екатеринбург, служба информации

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