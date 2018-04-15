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Четверг, 19 апреля 2018, 18:50 мск

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«Чайф», Земфира, «Би-2», «Сплин», Дельфин: футбольных болельщикам в Екатеринбурге споют рок-звезды

В Екатеринбурге готовятся к проведению матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Помимо мероприятий на Центральном стадионе (Екатеринбург Арена), будет работать и фан-зона в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Она откроется 14 июня. Организаторы рассказали, что в этот день там пройдет концерт культовой уральской группы.

«На открытии фан-зоны 14 июня выступит группа «Чайф», – цитирует ТАСС исполнительного директора дирекции городских праздничных мероприятий Илью Маркова.

Кроме того, в честь мундиаля пройдет большой концерт, который состоится 8 июля.

«Это неигровой день. На концерте выступят Земфира, «Сплин», «Би-2» и Дельфин», – добавил он.

Напомним, в Екатеринбурге пройдут 4 матча: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).

Екатеринбург, служба информации

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Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

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