К ЧМ-2018 в Свердловской области врачи пересядут на вертолеты

В Свердловской области санитарная авиагруппировка начнет действовать к Чемпионату мира по футболу – 2018. Об этом «Новому Дню» сообщили в минздраве региона. Вертолетами будут оперативно эвакуировать пациентов с сосудистыми катастрофами, инфарктами, рожениц, детей, людей, попавших в ДТП.

Сейчас в Свердловской области есть посадочные площадки для вертолетов санавиации при медицинских организациях в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Карпинске, Ирбите, Алапаевске, Асбесте, Верхотурье, Качканаре, Нижнем Тагиле, Тавде, Серове, Сухом Логу.

«Оборудовано девять посадочных площадок при трассовых пунктах Территориального центра медицины катастроф. В этом году запланировано строительство двух площадок на территории ТЦМК, а также при медицинских организациях в Арти и Красноуфимске», – сообщили в минздраве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.04.18

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