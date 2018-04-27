С 1 мая Почта России будет проверять все посылки, отправленные в города ЧМ-2018

С 1 мая по 25 июля Почта России устанавливает особый режим приема посылок, адресованных в регионы проведения ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщили РИА «Новый День» в госпредприятии, посылки в города чемпионата будет необходимо предъявлять работникам почты в открытом виде. Эта мера будет действовать и для самих жителей этих регионов, отправляющих посылки внутри них. Также Почта России рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS в эти регионы с описью вложения.

На почте заявляют, что это – стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Екатеринбург, служба информации

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