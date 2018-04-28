В электричках «Ласточка» запустили автоинформаторы на английском языке

В электропоездах «Ласточка» начали тестировать объявления станций на английском языке. Нововведения связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Причем иностранное приветствие услышат не только болельщики и гости Екатеринбурга, но и жители отдаленных свердловских поселков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской железной дороги, в скоростных электричках объявлять станции на английском языке будет голос екатеринбургской радиоведущей Ольги Невской. Новые информаторы появятся на маршруте аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский, где с 14 по 28 июня назначат дополнительно 46 рейсов для перевозки болельщиков. Кроме того, «заговорят» на английском «Ласточки», курсирующие по остальным направлениям Свердловской области: из Екатеринбурга до Кушвы (через Нижний Тагил), Шали (через Кузино) и Каменска-Уральского.

Напомним, в Екатеринбурге пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу. 15 июня сыграют сборные Уругвая и Египта, 21 июня встретятся команды Франции и Перу, 25 июня состоится матч между Японией и Сенегалом, а 27 июня сразятся Мексика и Швеция.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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