На период ЧМ-2018 почта и МФЦ перестанут регистрировать приезжих

На время проведения в России игр чемпионата мира по футболу изменится порядок предоставления услуг по регистрации приезжих.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по Свердловской области, в период с 25 мая по 25 июля постановка на учет по месту жительства и пребывания граждан РФ и миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства будут проходить только в отделах по вопросам миграции территориальных ОВД области. Постановка на учет будет производиться в день обращения при предоставлении гражданами заявления и всех необходимых документов.

Предоставление этих госуслуг в филиалах МФЦ и в почтовых отделениях связи будет приостановлено на период ЧМ-2018.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

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