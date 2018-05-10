Композитор Пантыкин против автогонщика Карякина: юнифайд-футбол на фоне Кубка мира FIFA (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается путешествие Кубка мира по футболу FIFA. Сегодня золотой трофей был представлен на инклюзивном юнифайд-матче, котором приняли участие ученики адаптивных школ Екатеринбурга и уральские атлеты специальной Олимпиады. Вместе с ними на поле футбольного манежа «Урал» также вышли чиновники, бизнесмены и общественные деятели. Так, за команду «Метеор» играл дедушка уральского рока Александр Пантыкин в компании замминистра спорта СО Андрея Зяблицева и главврача ЦГБ №2 Константина Савинова, а их соперниками в сборной «Юность» были российский автогонщик Сергей Карякин, директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков и представитель FIFA Лукас Рахов.

Несмотря на облегченный формат матча (два тайма по 15 минут), игра получилась сверхрезультативной. «Метеор» вел с разгромным счетом 7:3, но на последних минутах «Юность» отыгралась, не без помощи своих болельщиков. Так что в итоге на табло установилась нетипичная для футбола ничья 8:8. Главной наградой для участников стала возможность сфотографироваться на фоне золотого кубка мира, который вынесли на поле. В это время к трофею попытались прорваться несколько десятков юных болельщиков, так что организаторам пришлось отодвигать толпу мальчишек. Позже всем зрителям матча предоставили доступ к кубку, но уже в другом помещении манежа.

Участниками церемонии представления кубка мира также стали зампред Заксобрания Владимир Власов и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Корреспонденту РИА «Новый День» удалось узнать, за кого будут болеть областные чиновники на Чемпионате мира по футболу. Владимир Власов признался, что не купил билеты на матчи мундиаля, поэтому будет смотреть игры по телевизору. «Трудно сказать, кто станет чемпионом мира. Я все-таки буду болеть за российский футбол и надеюсь, что наши футболисты выступят достойно. Не берусь прогнозировать, но я бы очень хотел, чтобы наша команда прошла в четвертьфинал», – рассказал политик.

Андрей Злоказов также отметил, что с удовольствием бы посетил игры Чемпионата, но у него та же проблема – не успел купить билеты. «Я верю, что сборная России займет первое место. Я всегда оптимист и надеюсь только на выигрыш, иначе зачем выходить на поле? Поэтому ждем и верим в нашу команду. Я в верю в фантастические события», – добавил он с улыбкой.

Напомним, кубок мира по футболу пробудет в Екатеринбурге до 12 мая. Уже завтра трофей будет выставлен на всеобщее обозрение в Историческом сквере.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

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