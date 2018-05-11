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Вторник, 15 мая 2018, 15:52 мск

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Отстоять час в очереди, чтобы увидеть кубок мира за стеклом (ВИДЕО, ФОТО)

Жители Екатеринбурга выстроились в огромную очередь, чтобы вживую увидеть золотой кубок FIFA, вручаемый победителям Чемпионата мира по футболу. Сделать это не так-то просто – легендарный трофей находится в шатре и скрыт за стеклом. Рассмотреть его поближе не получится, зато можно сфотографироваться рядом и получить отпечатанный снимок на память.

Очередь к Кубку ФИФА

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кубок мира ЧМ сегодня выставляется на Плотинке. Желающим увидеть футбольный символ нужно сначала отстоять длинную очередь, а затем пройти досмотр у охраны. После этого посетителей формируют в небольшие группы и запускают в специальные шатры. В первом можно увидеть проекцию на потолке самых ярких моментов прошедших чемпионатов мира, во втором – собственно кубок мира в небольшом окошке за стеклом. Рядом с золотой наградой можно сделать фото на память на профессиональную камеру. Пользоваться собственными телефонами не разрешается.

Чтобы люди не скучали в очередях, на площадке организовано несколько активностей – аквагрим, различные фотозоны, стенды со знаменитыми футболистами, в толпе прогуливается официальный талисман ЧМ-2018 волк Забивака. Волонтеры развлекают зрителей футбольными викторинами или предлагают погонять мяч, чтобы скоротать время ожидания.

Посмотреть на кубок мира сегодня собрались не только местные жители. Многие болельщики приехали из соседних регионов, взяв с собой детей. Несмотря на долгое ожидание встречи с трофеем, у всех прекрасное настроение – в Екатеринбурге сегодня теплая и солнечная погода.

Добавим, что кубок мира ЧМ на Плотинке можно будет увидеть и завтра, 12 мая. Организаторы рассчитывают, что двухдневное мероприятие посетят около 13 тысяч человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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