К ЧМ в центре Екатеринбурга и на гостевом маршруте на столбах повесят Забиваку (ФОТО)

В Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу центр города и дороги на гостевом маршруте украсят большими флагами. Изображение с волком Забивакой прибьют к фонарным столбам.
Соответствующие документы мэрия Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, всего рекламные компании должны изготовить 68 больших прямоугольных флагов и более 300 треугольных флагов двух типов.
Судя по эскизам, на всех флагах должен быть изображен символ ЧМ – волк Забивака. Повесят флаги на фонарных столбах в центре Екатеринбурга (на проспекте Ленина), около стадиона (на улицах Репина и Татищева) и на гостевых маршрутах по пути следования из Кольцово – например, на улице Машинной от Саввы Белых до Фурманова.
Заявки от рекламных компаний принимаются до 28 мая. Флаги должны быть размещены на улицах города не позднее 1 июня.
Фото с сайта госзакупок
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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