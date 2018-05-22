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Вторник, 22 мая 2018, 13:33 мск

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К ЧМ в центре Екатеринбурга и на гостевом маршруте на столбах повесят Забиваку (ФОТО)

Фото с официального сайта FIFA

В Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу центр города и дороги на гостевом маршруте украсят большими флагами. Изображение с волком Забивакой прибьют к фонарным столбам.

Соответствующие документы мэрия Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, всего рекламные компании должны изготовить 68 больших прямоугольных флагов и более 300 треугольных флагов двух типов.

Судя по эскизам, на всех флагах должен быть изображен символ ЧМ – волк Забивака. Повесят флаги на фонарных столбах в центре Екатеринбурга (на проспекте Ленина), около стадиона (на улицах Репина и Татищева) и на гостевых маршрутах по пути следования из Кольцово – например, на улице Машинной от Саввы Белых до Фурманова.

Заявки от рекламных компаний принимаются до 28 мая. Флаги должны быть размещены на улицах города не позднее 1 июня.

Фото с сайта госзакупок

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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