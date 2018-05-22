В СвЖД рассказали о расписании «Ласточек» из Кольцово на время ЧМ-2018

В Екатеринбурге во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу организуют 46 дополнительных рейсов из Екатеринбурга в Кольцово и обратно на «Ласточках».

«Поезда будут курсировать с 14 по 28 июня 2018 года без промежуточных остановок, за 30 минут они будут преодолевать расстояние в 22 км. Все объявления в «Ласточках» будут звучать на двух языках: русском и английском», – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Проезд для болельщиков будет бесплатным с 02:00 дня проведения матча (15, 21, 24 и 27 июня) до 04:00 мск следующего дня. Время указано местное. «Для оформления билета необходимо будет предъявить в кассе или контролеру-кассиру на посадке входной билет на матч и Fan ID. Остальным придется покупать билеты», – пояснили «Новому Дню».

Екатеринбург, служба информации

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