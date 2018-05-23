В Екатеринбурге усилено патрулирование улиц возле стадиона: спрашивают место жительства, просят не пить на улицах

В Екатеринбурге за 3 недели до старта игр Чемпионата мира по футболу усилили патрулирование улиц. Наряды полицейских регулярно обходят кварталы возле стадиона «Екатеринбург-Арена». Припозднившихся прохожих могут попросить показать документы, спросить адрес проживания. Людей с алкоголем в руках просят не распивать напитки на улице.

Как рассказали «Новому Дню» жители домов вокруг Центрального стадиона, в последнюю неделю заметно увеличилось количество полицейских в районе. Патрули по 2-3 человека регулярно обходят кварталы, приближенные к «Екатеринбург-Арене», и центр города.

«Возле самого стадиона сейчас постоянно стоят патрули ДПС, наблюдают, но вроде никого не останавливают. На улице постоянно попадаются полицейские, которые явно патрулируют заданную территорию. Обычно по 2-3 человека», – рассказали «Новому Дню» жильцы улицы Ключевской, которая упирается в стадион.

По словам другого екатеринбуржца, его уже останавливал патруль.

«Я домой возвращаюсь поздно, после 10-11 часов вечера, часто вижу полицейских. Но раньше не подходили, документы не требовали. А вчера вышел из магазина с закрытой бутылкой пива в руках. Тут же подошли два полицейских, спросили, не собираюсь ли я распивать спиртное, – рассказал корреспонденту «Нового Дня» житель ВИЗа Максим. – Узнав, что не собираюсь, стали задавать вопросы: где живу, часто ли пью, нет ли претензий каких-то к соседям и так далее. На вопрос «А что будет, если открою пиво на улице?» сказали: «Ничего, но попросили бы убрать в пакет, поскольку распитие спиртного в общественных местах запрещено законом». Все общение в целом культурное».

В полиции Екатеринбурга от комментариев по теме усиления мер безопасности воздержались. Добавим, что, по неофициальной информации, в город для обеспечения спокойствия во время ЧМ были стянуты силы полиции со всей Свердловской области.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге первый матч пройдет 15 июня: на стадионе встретятся сборные Египта и Уругвая. Последний матч состоится 27 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.05.18

Суд обязал каменских чиновников построить газовую котельную в Первомайском. / Спрос на лаборатории огромный, инноваторы есть, надо расширяться – в технопарке «Университетский» открылась конференция изобретателей России (ФОТО, ВИДЕО). / Конкурс на свердловских праймериз ЕР колеблется от 1,3 до 5,38 человек на место. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»