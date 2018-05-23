1300 екатеринбуржцев получили право ездить у стадиона на своих авто в дни игр ЧМ-2018

Аккредитацию на личные автомобили, которая позволит передвигаться на них в дни матчей Чемпионата мира по футболу 2018 в Екатеринбурге, получили 1300 жителей города. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе администрации города. Там пояснили, что столько же заявок и поступило, было одобрено 100%. Получить пропуск можно будет в управляющей компании с 1 по 10 июня 2018 года.

Напомним, тем, кто не имеет аккредитации на автомобили, нельзя будет ездить в «пристадионье» – даже проезжать к своим домам на своих авто в дни матчей с 10 утра и до снятия особого режима (как правило, это еще около двух часов после завершения игры). Тем, кто получил документ, можно будет проехать в свой двор или выехать из него за три часа до начала матча.

В рамках ЧМ-2018 на «Екатеринбург-Арене» пройдут четыре встречи – 15 июня (игра начнется в 17:00), 21 и 24 июня (матчи начнутся в 20:00) и 27 июня (в 19:00). В особый периметр попадают улицы Московская – Токарей – Гурзуфская – ВИЗ-бульвар. По этим улицам движение сохраняется, а внутри периметра – пешеходная зона.

Екатеринбург, служба информации

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