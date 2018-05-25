Уральцы активно учат английский перед ЧМ-2018

Активней всех на Урале к встрече иностранцев, которые приедут на Чемпионат мира по футболу – 2018, готовятся свердловчане, тюменцы и югорчане. Жители этих регионов бьют рекорды по изучению английского языка. Такие данные приводят аналитики на основе информации сервиса «МегаФон.АнглийскийЯзык». Первое место заняла Тюменская область. Второе – Югра, где на 10% меньше изучающих английский абонентов. Екатеринбуржцы, хозяева турнира, делят третье место по лингво-активности с жителями Ямала. Кроме того, в столице Урала живет один из рекордсменов по использованию «МегаФон.АнглийскийЯзык» – за прошедший год он совершил порядка ста звонков на номер 0345 и вошел в тройку самых активных пользователей приложения в регионе. Совсем немного им уступают Челябинская, Кировская области и Пермский край.

«Для спорта и общения нет границ, убедиться в этом может каждый россиянин. Сервис «МегаФон.АнглийскийЯзык» отлично помогает снять языковой барьер. За несколько звонков по 113 секунд – именно столько в среднем длится беседа – можно отработать навык короткого разговора. После этого нашим пользователям проще общаться с иностранцами в реальной жизни», – отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

«МегаФон.АнглийскийЯзык» – сервис, с помощью которого можно общаться с жителями Великобритании, США, Индии по телефону на их языке. Набирая короткий номер 0345, абонент не знает, с кем в этот раз его свяжет мобильная судьба, что придает разговору дополнительный интерес. Количество звонков не ограничено. Самые популярные темы – знакомство, обсуждение стран проживания собеседников и их особенностей.

Екатеринбург, служба информации

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