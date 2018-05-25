Жителям области разрешили не регистрироваться в Екатеринбурге во время особого периода ЧМ-2018

Жители Свердловской области не обязаны регистрироваться в Екатеринбурге в трехдневный срок по месту пребывания. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области. Всем остальным, прибывшим в город из других регионов, все же придется оформить временную прописку. Положение действует с 25 мая по 25 июля 2018 года – это особый период безопасности, связанный с проведением чемпионата мира по футболу.

Как объяснили в полиции, зарегистрироваться по месту пребывания можно только лично – по почте или через портал Госуслуг это сделать не получится. Услугу оказывают в центрах муниципальных услуг, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, либо в подразделения по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу.

Как уточнил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывших на территорию Екатеринбурга, осуществляется также в течение 3 дней со дня прибытия. Документы предоставляются принимающей стороной в многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг Екатеринбурга, либо в отдел по вопросам миграции на Сулимова, 46.

Екатеринбург, служба информации

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