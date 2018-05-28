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Понедельник, 28 мая 2018, 13:21 мск

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В Екатеринбурге будет работать 15 инфоцентров для болельщиков ЧМ: на вокзале, в аэропорту и в центре

В Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу откроется 15 информационных пунктов дл болельщиков, где можно будет получить консультации на разных языках, взять брошюры с информацией о городе и так далее. Пункты расположатся в центре города, у стадиона, на вокзале и в аэропорту, а в дни проведения матчей будут работать дополнительные точки в метро.

В мэрии Екатеринбурга уточнили, что в информационных центрах будут работать подготовленные волонтеры, которые ответят на самые разнообразные вопросы гостей. Там же можно будет взять буклет болельщика на пяти языках. Он содержит полную информацию о графике работы стадиона и фан-зоны, маршрутах шаттлов, правилах прохода на объекты, телефонах экстренных служб, данных о выделенных медицинских учреждениях, консульских учреждениях и прочие данные. Буклеты можно будет получить в отелях, а также скачать на сайте ekaterinburg-2018.ru.

Если же болельщику нужна срочная информация, а никаких пунктов рядом нет, то можно обращаться в колл-центр по телефону: 304-30-00. Если случай будет требовать неотложной помощи, то необходимо обращаться в экстренную службу «112».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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