российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 мая 2018, 08:04 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Екатеринбург Арена» появилась в FIFA 18

На главном футбольном стадионе Екатеринбурга теперь может сыграть любой желающий. Правда, только виртуально.

Разработчики игры FIFA 18 представили специальное обновление, выпущенное к Чемпионату мира по футболу – 2018. Теперь всем пользователям доступны все 11 российских стадионов, где пройдут матчи мундиаля. В том числе – и «Екатеринбург Арена».

Дизайнеры игры не стали отрисовывать стадионы снаружи, воссоздав картинку только изнутри, какой ее видят болельщики с трибун и футболисты с поля. Но первые игроки обновленной FIFA 18 уже отметили удивительную точность деталей.

Скриншоты из игры usfootball.info

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.05.18

30 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Есть погибшие, есть обгоревшие и напуганные» – как спасали животных в горящем собачьем приюте (ВИДЕО, ФОТО). / В МУГИСО не знают, как изменится областная доля в АО «Ледовая арена». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Перед матчами ЧМ-2018 Екатеринбург обследовал глава МВД (ФОТО)

В фан-зоне ЦПКиО 17 тысяч болельщиков накормят окрошкой, пельменями и шашлыком

Башкирский театр представит балетную постановку на тему ЧМ по футболу

Во время ЧМ Екатеринбург примет 232 спецрейса дополнительно к расписанию Кольцово

Эксперты предупредили о росте объемов фишинга в преддверии ЧМ-2018

В Екатеринбурге на время ЧМ откроется мобильное консульство Мексики

Минспорта РФ отказалось от иска к застройщику «Екатеринбург Арены»

Мусорный позор Подмосковья проявится во время ЧМ-2018

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Фоторепортаж, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров