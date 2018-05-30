«Екатеринбург Арена» появилась в FIFA 18

На главном футбольном стадионе Екатеринбурга теперь может сыграть любой желающий. Правда, только виртуально.

Разработчики игры FIFA 18 представили специальное обновление, выпущенное к Чемпионату мира по футболу – 2018. Теперь всем пользователям доступны все 11 российских стадионов, где пройдут матчи мундиаля. В том числе – и «Екатеринбург Арена».

Дизайнеры игры не стали отрисовывать стадионы снаружи, воссоздав картинку только изнутри, какой ее видят болельщики с трибун и футболисты с поля. Но первые игроки обновленной FIFA 18 уже отметили удивительную точность деталей.

Скриншоты из игры usfootball.info

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.05.18

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