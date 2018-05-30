Перед матчами ЧМ-2018 Екатеринбург обследовал глава МВД (ФОТО)

Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев накануне матчей ЧМ-2018 посетил Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, министр осмотрел пункт временной дислокации сводного отряда полиции и условия проживания личного состава. Кроме того, на стадионе «Екатеринбург Арена» Владимир Колокольцев ознакомился с работой операционного центра.

В заключение визита глава МВД встретился с полпредом президента в УрФО Игорем Холманских. В полпредстве сообщили, что в ходе встречи также обсуждались вопросы обеспечения безопасности на объектах Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Было отмечено, что все запланированные мероприятия по обеспечению безопасности на играх ЧМ-2018 реализованы.

Напомним, 15 июня в Екатеринбурге сыграют сборные Египта и Уругвая, французские футболисты 21 июня сразятся с командой Перу, 25 июня пройдет матч Япония – Сенегал, а мексиканцы сыграют 27 июня со Швецией.

Екатеринбург, Москва. Другие новости 30.05.18

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