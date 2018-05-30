Стоимость перелета Москва – Екатеринбург в дни матчей ЧМ подорожала в 4,5 раза

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить резкий скачок цен на авиабилеты во время проведения чемпионата мира по футболу.

Общественники провели мониторинг стоимости авиабилетов в города, где пройдут матчи турнира. За дату вылета был взят день накануне проведения матча, за дату обратного вылета – следующие сутки после игры. Затем был произведен выборочный анализ цен в июле, августе, сентябре, октябре, что показало средние значения на перелеты между этими городами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо зампреда объединения Ильи Зотова. «Средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза: Саранск (37,812 тысячи рублей – рост цены в 6,5 раза), Волгоград (38,686 тысяч рублей – рост более чем в 6 раз), Казань (30,413 тысяч рублей – рост почти в 6 раз), Екатеринбург (27,212 тысяч рублей – рост в 4,5 раза) и Ростов-на-Дону (21,142 тысяч рублей – рост почти в 4 раза)», – отмечают общественники.

Объединение просит руководителя ФАС «провести проверку о законности завышения стоимости на перелеты между городами России, что влияет на мобильность пассажиров внутри страны», говорится в письме.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 30.05.18

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