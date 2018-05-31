«До чего вы все интуристов любите»: на ВИЗе вытравят клещей ради ЧМ

В Екатеринбурге пройдет тотальная обработка территории от клещей. Правда, коснется это только Верх-Исетского района. Так решили чиновники, чтобы не подвергать опасности иностранных туристов, которые приедут в город на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Замначальника центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская пояснила, что в прошлом году на территории города было покусано клещами больше 10 тыс. человек. При этом треть из них – как раз на ВИЗе. Из них 59 человек заболели клещевым энцефалитом. Из-за холода в этом году укушенных не так много, но если потеплеет, статистика будет неутешительной. «В июне в Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по футболу, гости и участники спортивного мероприятия будут находиться преимущественно на территории Верх-Исетского района. Учитывая тот факт, что иностранные граждане, как правило, не имеют прививок, замглавы района Андрей Морозов призвал коллег сосредоточиться на мерах по обеспечению безопасности пребывания на территории района», – сообщили в пресс-службе администрации района.

В ближайшее время на ВИЗе планируется дератизационная и дезинсекционная обработка парков, лесопарков, кладбищ, мест отдыха и массового посещения, садоводческих объединений, загородных лагерей и территорий образовательных организаций, а также ликвидация несанкционированных свалок.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.05.18

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