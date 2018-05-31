Операторы усилили скорость интернета на время проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Мегафон» подготовился к наплыву туристов, которые приедут на матчи ЧМ по футболу. Ожидается, что город посетят около 100 тысяч болельщиков, и у всех у них будет возможность воспользоваться высокоскоростным интернетом. Замеры, сделанные на основных маршрутах, показали, что скорость составляет составила 61,3 Мбит/с.

Как рассказали в пресс-службе оператора «Мегафон», с начала года специалисты расширили емкость сети и обеспечили в городе стабильно высокое качество связи. Средняя скорость мобильной передачи данных в сети 4G «Мегафона» по итогам замеров в выбранных точках города составила 61,3 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы с комфортом просматривать видеоролики HD-качества с канала YouTube. Время начала проигрывания ролика при этом составляет не более 6 секунд. Это лучшие показатели среди операторов «большой четверки», по данным измерений компании DMTel в 1 квартале 2018 года, – уточнили в пресс-службе.

Показатели скорости измеряли по всему Екатеринбургу – всего маршрут измерений составил 588 километров. В зоне внимания специалистов оказались основные транспортные развязки, Кольцовский тракт, авто и ж/д вокзалы, аэропорт. Также улицы 8 Марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Восточная, Куйбышева, Ленина, Малышева, Машинная, Московская, Первомайская, Репина, Радищева, Татищева, Хохрякова, Щорса и другие, которые летом привлекут наибольшее число туристов.

«Есть одна шутка: китайский за сколько выучите? – А когда экзамен? Этот анекдот не относится к нашей работе, потому что подготовку к главному спортивному событию лета мы начали задолго до мероприятия, – рассказал технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков. – Это колоссальная работа по расширению емкости сети, увеличению скорости интернета во всех местах, связанных с чемпионатом, включая стадион. Сегодня все жители Екатеринбурга находятся в зоне уверенного покрытия 4G. Кроме того, мы оптимизировали свыше тысячи базовых станций всех стандартов связи так, чтобы многочисленные болельщики мгновенно делились самыми захватывающими моментами».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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