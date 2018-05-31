Опубликован снимок «Екатеринбург Арены» из космоса

В честь приближающегося чемпионата мира по футболу Роскосмос опубликовал фотографии всех 12 российских стадионов, которые примут игры турнира. Снимки сделаны из космоса спутником «Ресурс-П» в разное время. В подборке есть и «Екатеринбург Арена», которую легко узнать по выдвижным временным трибунам.

Напомним, в Екатеринбурге пройдет четыре групповых матча ЧМ. 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня Франция сразится с Перу, 24 июня на поле выйдут футболисты Японии и Сенегала, 27 июня встретятся команды Мексики и Швеции.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 31.05.18

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