Ростехнадзор: отключение газа «из-за ЧМ» оказалось инициативой управляющей компании

В СМИ Екатеринбурга прошла информация о том, что из-за ЧМ-2018 в жилых домах будет отключен газ. Сообщалось, что ресурс перекроют жителям ЖК «Западный» с 15 июня по 15 июля из-за усиления мер безопасности в связи с проведением в городе матчей чемпионата мира по футболу.

«Нам указание (отключить газ) направил Ростехнадзор, потому что рядом с нами проходят сети высокого давления. В указании говорилось, чтобы было прекращено использование сетей высокого давления. Но сейчас ситуация изменилась: нам позвонили из правительственных структур и сказали, что это указание было ошибочно, потому что оно не касается жилых комплексов. То есть мы и во время чемпионата мира сможем продолжать использовать газ», – цитирует «Спорт-Экспресс» представителей управляющей компании, которая обслуживает дом.

Однако в Ростехнадзоре категорически отрицают, что вообще направляли требования в УК. «Какие-либо письма или предписания о необходимости приостановления деятельности, связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов, Уральским управлением Ростехнадзора в адрес организаций, эксплуатирующих жилые дома ЖК «Западный» на улице Очеретина в Екатеринбурге, не направлялись», – прокомментировали в ведомстве.

Там считают, что анонсированное отключение газа в жилом комплексе – исключительно инициатива УК. «Представители управляющей компании ЖК «Западный» неверно трактуют постановление правительства РФ. Данный нормативный правовой акт не предусматривает каких-либо отключений объектов жилого фонда от сети газопотребления в период проведения Чемпионата мира по футболу – 2018. За разъяснениями о применении требований вышеуказанного постановления организации, эксплуатирующие жилые дома комплекса, в адрес Уральского управления Ростехнадзора не обращались», – добавили в Ростехнадзоре.

Ранее представители УК сообщали, что используют этот месяц, чтобы провести обслуживание системы и подготовить ее к зиме. Добавим также, что на инициативу управляющей компании в вопросе отключения газа указывает тот факт, что особый период безопасности уже начался – он действует с 25 мая по 25 июля, а не один месяц, как сообщалось в объявлениях в ЖК.

Екатеринбург, служба информации

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