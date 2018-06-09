Из всех аспектов ЧМ-2018 екатеринбуржцев больше всего волнует безопасность

Из всего комплекса тем, связанных с проведением ЧМ-2018 в России, жителей Екатеринбурга больше всего волнует безопасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли в пресс-службе соцсети «Одноклассники», проанализировав сообщения пользователей из городов – хозяев чемпионата. Темы, связанные с безопасностью, присутствуют в 13% посвященных ЧМ сообщений пользователей из Свердловской области. При этом у пользователей из Москвы наиболее популярны обсуждения болельщиков (11,2% сообщений) и возможного политического обострения с Украиной (11,4%). Петербуржцы чаще всего обсуждают символику ЧМ (12,7%) и болельщиков (9,2%). Тема болельщиков также волнует жителей Ростовской (16,1%), Волгоградской (15,3%), Самарской (16,9%) и Нижегородской (12,5%) областей, а также Краснодарского края (13,1%) и Республики Татарстан (15%). Интересно, что пользователи из республики Мордовия и Калиниградской области больше всего обсуждают проблему, связанную с бездомными животными (истребление, строительство приютов, помещение дворняг в центры временного содержания). Эта тема присутствует почти в 20% постов мордовчан и в 11% сообщений жителей Калининградской области.

11% от общего количества сообщений о ЧМ-2018 посвящены сборной России. Пользователи обсуждают, в частности, тренера Станислава Черчесова. В лидерах по числу упоминаний среди членов сборной – Артем Дзюба, Федор Смолов и Александр Головин.

Кроме исследования содержания постов, соцсеть провела опрос среди 2600 русскоязычных пользователей ОК о планах во время ЧМ. Почти половина (46%) респондентов планируют избежать любых трат, связанных с чемпионатом. На билеты на матчи готовы потратиться 10% опрошенных, это почти в два раза меньше количества желающих приобрести памятные сувениры ЧМ (17%).

Напомним, в Екатеринбурге матчи чемпионата мира примет стадион «Екатеринбург Арена». Всего в городе с 15 по 27 июня пройдут четыре игры мундиаля.

Екатеринбург, служба информации

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