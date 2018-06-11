На «Екатеринбург-арене» открылся медиацентр

Сегодня на «Екатеринбург-арене», где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу-2018 FIFA, открылся медиацентр. В здании будут работать журналисты, которые получили аккредитацию на игры мундиаля в уральской столице. Он рассчитан на работу нескольких сотен сотрудников российских и зарубежных СМИ.

Напомним, что выдача бейджей уже началась. Получить их можно в аккредитационном центре на улице Попова, 1а.

Что касается журналистов, которые не получили аккредитацию на матчи, то они смогут работать в городском пресс-центре, который откроется 13 июня в 10:00 в Доме журналистов, но для этого также нужно оформить заявку на бейджи на сайте footballcitymediacentr.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.06.18

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