Это же «Почта России»: на Главпочтамт не привезли праздничные штемпели и марки (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня с 10 утра до 10 часов вечера на Главпочтамте должно было проходить спецгашение – в честь открытия Чемпионата мира по футболу в России – 2018 можно было бы проставить на конверте или открытке со специальными уникальными марками штемпель с датой «14.06.2018». Если бы сам штемпель и марки не потерялись в пути. Как сообщили «Новому Дню» в отделении, они шли с Сортировки, поскольку приехали из другого города, однако из-за того, что специалист, занимавшийся этим вопросом, ушел в отпуск и «не проконтролировал», случилась накладка – марки и штемпель не привезли ни к открытию Главпочтамта, ни к анонсированным 10 утра.

Впрочем, особенного ажиотажа в здании на Ленина, 39, и не было – в 9 часов корреспонденты «Нового Дня» оказались единственными желающими, кто решил отправить праздничные открытки с «красивой» датой. К полудню подтянулись несколько филателистов и китайских туристов. Им сказали, что нужно ждать еще пару часов.

Добавим, что корреспонденты «Нового Дня» отправили открытки нашим друзьям и коллегам в Германию, Турцию, Болгарию, Коста-Рику и Индию, а также в один российский регион – Удмуртию, чтобы потом сравнить, кому привет из футбольного Екатеринбурга придет быстрее.

Екатеринбург, служба информации

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