На въездах в Екатеринбург – усиленный досмотр (ФОТО, ВИДЕО)

На въездах в Екатеринбург к ЧМ-2018 уже почти две недели работают усиленные пункты досмотра. Автобусы и маршрутки проверяются в обязательном порядке. Рейсовые автобусы имеют пропуск в город, также легко проходит досмотр транспорт, зарегистрированный в ГЛОНАСС.

Усиленные посты досмотра

Дежурство на пунктах контроля осуществляется в круглосуточном режиме. Команда поста состоит из представителей нескольких силовых ведомств: полиции, ДПС, миграционной службы, ФСБ, кинологической службы, в общей сложности – до десятка человек. Нужно отметить, что автобусы с детьми пропускаются без очереди и максимально быстро.

В самих автобусах кроме документов водителя, силовики проверяют документы любых лиц, поведение либо внешний вид которых вызывает вопросы. Кроме того, выборочно останавливают и легковые автомобили.

В основном, сейчас возникают казусные ситуации. Пьяные за рулем, нерадивые предприниматели, жители ближнего зарубежья без регистрации – особо опасных или сложных случаев пока не было, комментируют постовые. Несмотря на усиленные меры безопасности, которые приняты при проведении мероприятий такого масштаба, проверяющие стараются минимизировать неудобство для жителей Екатеринбурга.

Съемочная бригада РИА «Новый День» провела некоторое время на пункте досмотра на Московском тракте, наблюдая за работой команды силовых ведомств. Подробности – смотрите на ВИДЕО.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

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